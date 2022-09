GP Itália F1, Q1: Dois Aston Martin, Haas e Nicholas Latifi eliminados | AutoSport

Lance Stroll foi o primeiro piloto a sair para a pista e com isso a registar um tempo na tabela, mas com um erro pelo meio. 1:24.231s foi o tempo registado pelo canadiano, que foi depois facilmente batido por Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen e Yuki Tsunoda, os primeiros a estabelecerem um tempo por volta.

Sergio Pérez e Max Verstappen assumiram as duas primeiras posições logo nas suas primeiras tentativas, com vantagem para o neerlandês com o crono em 1:22.023s, enquanto os dois pilotos da Williams concluíam as suas voltas no quarto e quinto posto naquela altura, com Nicholas Latifi a liderar a dupla.

Depois de concluídas as primeiras voltas dos pilotos da Ferrari e da Mercedes, era Charles Leclerc que liderava a tabela de tempos (1.21:280s), com 0.068s de vantagem para o seu companheiro de equipa Carlos Sainz. George Russell conseguiu subir ao terceiro lugar, batendo os tempos de Verstappen e Pérez. Lando Norris estava à frente de Lewis Hamilton no sexto posto.

Nyck de Vries melhorou o seu tempo anterior e passou o seu companheiro de equipa, estando no 8º lugar numa altura em que 5 pilotos ainda não tinham qualquer tempo registado.

A seis minutos do final da Q1, Pérez melhorou o seu tempo anterior e passou a ser o terceiro mais rápido, numa altura em que Verstappen vinha a melhorar numa segunda tentativa. O neerlandês passou para a liderança da tabela de tempos, com 1.20:922s, deixando Leclerc a 0.358s de diferença.

Na discussão dos pilotos em risco de eliminação, Daniel Ricciardo conseguiu escapar e colocou Nicholas Latifi entre os cinco pilotos eliminados, assim como Sebastian Vettel, Lance Stroll, Kevin Magnussen e Mick Schumacher.

O tempo da última volta de Nyck de Vries foi apagado, mas foi o anterior foi suficiente para passar à Q2, batendo Latifi.