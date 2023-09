GP Itália F1: Posição em pista é importante em Monza, podendo resultar em menos paragens | AutoSport

Depois do caos causado pela chuva na corrida anterior, os pilotos podem esperar por uma corrida com piso seco e boas condições em Monza.

À semelhança dos anos anteriores, a maioria das equipas deverá optar por uma paragem, mesmo que este fim de semana seja um novo teste à alocação alternativa de pneus, uma vez que a posição em pista é muito importante. Com asas traseiras mais pequenas do que o habitual, o efeito sentido pela abertura do DRS é menor, logo as ultrapassagens com assistência desta ferramenta são menores. Os pilotos querem estar em pista para não perderem a sua posição com mais paragens e com margens tão curtas como temos assistido, trocar de pneus mais do que uma vez pode significar perder várias posições na classificação que depois, podem não ser recuperadas.

Para arrancar de médios para trocar pelo composto duro até final da corrida, as paragens deverão ocorrer entre a volta 20 e 26, antevê a Pirelli. Começar a corrida com esse composto deverá colocar o ritmo dos carros cerca de 0.25s por volta mais lentos do que os monolugares equipados com os pneus macios. Já iniciar com pneus duros, significa perder mais de 1 segundo por volta, por isso não deverão ser escolha, pelo menos pelos pilotos da frente do pelotão.

Por outro lado, iniciar a prova com pneus macios, significa ser mais rápido em pista, mas obriga à paragem entre a volta 14 a 20, no caso de trocarem por pneus duros, ou entre a volta 10 e 15 para uma estratégia de duas paragens, por troca para o componente médio. Como referimos, deve ser uma estratégia pouco utilizada, a não ser que exista um período de Safety Car que proporcione tal ocasião.

Parar na box em condições normais de corrida pode custar cerca de 25 segundos, baixando a perda para 12 a 13 segundos em períodos de Safety Car ou Virtual Safety Car.

Foto: Martin Trenkler