GP Itália F1: Pódio à vista para a Renault?

Podemos estar habituados a ver pódios constituídos por Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen, independentemente da ordem, até aqui, nesta época, com esses três protagonistas a assegurarem os lugares do pódio em cinco de sete ocasiões até agora, incluindo as últimas três corridas seguidas. Mas pode haver um novo nome no próximo domingo.

A Renault esteve muito forte tanto em Spa, como em Monza há um ano, e mostrou que essa forma continua esta temporada com um desempenho impressionante na Bélgica, no passado domingo. Daniel Ricciardo terminou em quarto lugar e ficou um pouco mais de três segundos atrás de Verstappen, aquando da bandeira de xadrez, depois de ter estabelecido a volta mais rápida da corrida, na última volta.

Mais duas voltas e não sabemos que Verstappen não teria sido suplantado.

Esteban Ocon esteve igualmente em bom plano, foi quinto, replicando o resultado da Renault em Monza do ano passado. Se a história se repetir, ambos os Renault podem ser uma ameaça real, para pelo menos a Red Bull, no próximo domingo. Já andam a ‘prometer’ há algum tempo.