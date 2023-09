GP Itália F1: Pode a Ferrari acabar com a sequência triunfal da Red Bull? | AutoSport

A pressão sobre a Ferrari em Monza é enorme, pois recebem imenso apoio dos seus adorados Tifosi, uma ‘claque’ sem igual, e na qualificação cumpriram de forma impressionante, com Carlos Sainz batendo Max Verstappen para a pole position, e Charles Leclerc garantindo o terceiro lugar.

Leclerc lamentou a falta de um cone de aspiração ao terminar apenas 0,054s atrás de Verstappen e 0,067s da pole position, mas não conseguiu deixar de manter o sorriso no rosto devido ao barulho da multidão ao ver os dois Ferrari entre os três primeiros.

Mas é Sainz quem tem a visão mais clara da Curva 1 na largada, depois de conquistar a quarta pole position de sua carreira. O espanhol disse que os Tifosi podiam sonhar na sexta-feira e ajudou às esperanças de um sucesso em casa no sábado, mas Sainz admite que Verstappen continua a ser o favorito para a vitória, dado o ritmo de corrida da Red Bull.

No entanto, será um espetáculo emocionante ter Verstappen a precisar de bater um Ferrari que fez a pole para manter a série de vitórias da Red Bull em todas as corridas até agora nesta temporada. Se está à procura de presságios, a época perfeita da McLaren em 1988 só foi interrompida uma vez – por uma dobradinha da Ferrari em Monza…