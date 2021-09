GP Itália F1: Pierre Gasly sai das boxes por troca de motor | AutoSport

Depois de no ano passado ter conquistado a primeira vitória da carreira, Pierre Gasly não deverá ter um dia tão positivo hoje em Monza. O piloto irá sair das boxes para a corrida depois da equipa ter decidido fazer uma troca completa de unidade motriz.

O piloto francês foi um dos mais azarados na corrida sprint de ontem, com um toque no McLaren de Daniel Ricciardo a provocar danos na asa dianteira do Alpha Tauri, que cedeu pouco depois atirando Gasly para fora de pista. Como resultado, o fim da grelha estava reservado para o piloto do carro #10, pelo que a equipa decidiu aproveitar e fazer uma troca completa de unidade motriz, ficando assim com mais uma unidade disponível até ao fim da época, sem muito prejuízo, olhando ao que pode conquistar hoje Gasly.

O delegado técnico da FIA Jo Bauer confirmou que Gasly tinha um novo motor, turbocompressor, MGU-H, MGU-K, UCE e uma nova unidade de armazenamento de energia na sua unidade motriz Honda. Além disso, Gasly também teve direito a uma nova caixa de velocidades, tudo isto tipicamente somado a uma penalização na parte de trás da grelha.

Mas como a Honda optou por instalar uma unidade de armazenamento de energia com uma especificação diferente, Gasly será agora obrigado a começar a corrida a partir do pitlane.