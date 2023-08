GP Itália F1: Pierre Gasly pretende “extrair mais do carro em ritmo de qualificação” | AutoSport

Pierre Gasly conquistou o seu primeiro pódio com a Alpine na Fórmula 1 em Zandvoort, depois de ter largado no décimo segundo posto da grelha de partida. Agora vai para Monza, um local que lhe traz boas recordações para tentar melhorar o seu desempenho, principalmente em qualificação. “Devo dizer que ainda me sinto extasiado com a corrida de domingo passado”, disse Gasly, na antevisão da prova italiana. “Toda a equipa merece este resultado e foi uma grande sensação para mim ver as caras de todos depois da corrida a celebrar e estou ansioso por ver todos em Enstone e Viry nas próximas semanas. Espero que isto sirva como um reforço de confiança para todos nós e que possamos ter mais resultados como este”.

O piloto francês, que venceu a sua primeira prova de F1 em Monza, admite que em Zandvoort “não foi um sábado fácil, ficar fora na Q2 por menos de um décimo de segundo”, por isso pretende “extrair mais do carro em ritmo de qualificação. Temos visto o carro a ter um bom desempenho em piso molhado durante a época – como no Mónaco, em Spa e agora em Zandvoort – e isso é um bom presságio para as corridas futuras, caso haja mais sessões com chuva. Foi o primeiro fim de semana de algumas mudanças na equipa de pista e tudo funcionou muito bem. Há uma energia positiva na garagem – que se tornou ainda melhor com o pódio – e agora estamos todos ansiosos por Monza”, concluiu.