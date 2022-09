GP Itália F1: Pierre Gasly ausente das atividades de hoje em Monza | AutoSport

A AlphaTauri confirmou nas suas redes sociais a ausência de Pierre Gasly das atividades em Monza, por se sentir indisposto e depois de aconselhado pelos médicos. Sem mais informação de momento, não se sabe quais as implicações para os próximos 3 dias de ação em pista, se o piloto estará ou não disponível.

following doctors advice, @PierreGASLY will not be on track today as he’s currently unwell. pic.twitter.com/aP6O9fpliV