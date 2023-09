GP Itália F1: Pérez admite que não se adaptou “tão rapidamente como devia” às atualizações do RB19 | AutoSport

A diferença de ritmo entre os companheiros de equipa da Red Bull tem sido visível durante grande parte da temporada, mas em Zandvoort a vantagem de Max Verstappen para Sergio Pérez em qualificação levou Toto Wolff a expressar a sua surpresa.

Não fosse a penalização por excesso de velocidade na via das boxes e Pérez teria conquistado o oitavo pódio da temporada. O piloto mexicano esclareceu, na conferência de imprensa de antevisão do GP de Itália, que demorou a adaptar-se ao RB19 conforme as atualizações foram sendo introduzidas.

“Eu não consegui adaptar-me tão rapidamente como devia e tive de mudar um pouco o meu estilo de condução para me adaptar ao carro mais do que no início da época, por exemplo, quando as coisas estavam a acontecer mais naturalmente”, afirmou o piloto da Red Bull. “Mas isso é algo por que a maioria dos pilotos passa a dada altura”.

Sobre as palavras de Toto Wolff, que disse não entender a disparidade de desempenhos entre Max Verstappen e Sergio Pérez, o piloto mexicano explicou que “temos de ver corrida a corrida. Por vezes, a diferença é maior. Por exemplo, como foi em Zandvoort, teve principalmente a ver com as condições certas e retirar tudo o que o carro tinha para oferecer”. Peréz acrescentou que “se não tivermos as condições certas, veremos uma grande diferença. Por vezes, é assim que funciona. Já vimos esse tipo de diferença com outros pilotos. É uma longa temporada na F1 e, na minha opinião, não importa muito onde estamos agora, só importa onde podemos terminar e depois podemos resumir a nossa temporada em Abu Dhabi”.

O piloto da Red Bull, cujo futuro na equipa de Milton Keynes é incerto, tem esperança que a fase em que teve mais dificuldades “já passou”, devendo conseguir bons desempenhos “a partir de agora”.

Foto: Chris Graythen/Getty Images/Red Bull Content Pool