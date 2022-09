GP Itália F1: Pequena alteração numa das zonas de DRS | AutoSport

A FIA anunciou uma pequena alteração do ponto de deteção numa das zonas de DRS do traçado de Monza para o próximo Grande Prémio de Itália de Fórmula 1.

À semelhança do ano passado, Monza apresenta duas zonas de DRS, com o primeiro ponto de ativação a 170 metros após a curva 2 de Lesmo, com o ponto de deteção 95 metros antes do vértice da curva, enquanto o segundo ponto de ativação é aos 115 metros após a linha de meta. No entanto, o ponto de deteção para a segunda zona foi deslocado. No ano passado estava localizado 20 metros antes da entrada da mítica curva Parabolica, mas agora será colocado 20 metros após a curva.