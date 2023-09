GP Itália F1: Oscar Piastri penalizado | AutoSport

Oscar Piastri foi um dos pilotos penalizados no final da corrida do Grande Prémio de Itália. O piloto australiano esteve envolvido no incidente com Lewis Hamilton e que resultou na penalização do piloto da Mercedes, tendo recebido sanção de 5 segundos por parte do Colégio de Comissários Desportivos por outro episódio.

O CCD considerou que Oscar Piastri saiu de pista e ganhou vantagem sobre Liam Lawson durante a corrida italiana. Informaram os comissários que “Piastri falhou em fazer a curva 1 e regressou [à pista] após a curva 2, tendo ganhado uma vantagem sobre Lawson”. O piloto australiano devolveu a posição ao neozelandês na curva 3, mas tentou novamente ultrapassar na curva seguinte. “No entanto, Piastri não estava à frente no ‘ápice ‘apex’ e, portanto, na opinião dos comissários, não tinha o direito à trajetória na curva 5, a segunda parte da chicane. Saiu de pista na curva 5 e ganhou a posição sobre Lawson e não a devolveu posteriormente”. O CCD decidiu que Piastri saiu de pista e ganhou vantagem, como tal foi penalizado, não perdendo qualquer posição com a adição de mais 5 segundos. Terminou a corrida no 12º posto.

Foto: Martin Trenkler