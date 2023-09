GP Itália F1, Oscar Piastri: “incidente com o Lewis acabou com as nossas hipóteses” | AutoSport

Oscar Piastri, da McLaren, fez a volta mais rápida pela primeira vez na sua carreira. O toque de Lewis Hamilton ‘tramou’ a corrida do piloto da McLaren, que ficou, essencialmente, fora de combate, precisando de ir às boxes para trocar a asa dianteira. De resto, esteve bem, rodou a um bom ritmo, controlou bem a degradação dos pneus e apenas esteve limitado pela capacidade de ultrapassar, mas tendo em conta o ponto em que a equipa estava em Spa, há duas corridas, é muito encorajador, notando-se que a McLaren está a resolver os problemas com a velocidade máxima: “Um dia difícil com muitos desafios. Em primeiro lugar, foi ótimo liderar as minhas primeiras voltas de um Grande Prémio e o ritmo geral foi encorajador, mas, infelizmente, ainda nos faltava velocidade em linha reta para realmente levar a luta até ao Alex [Albon]. Depois do primeiro stint, a nossa corrida tornou-se um pouco mais difícil e o incidente com o Lewis acabou com as nossas hipóteses de conseguir pontos. Há muito para analisar como equipa e vamos tentar voltar mais fortes em Singapura”, disse Oscar Piastri.