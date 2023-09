GP Itália F1: Os dois pilotos da Alpine eliminados na Q1 | AutoSport

Ninguém parecia interessado para sair para a pista logo após o semáforo passar a verde. Por isso, enquanto Max Verstappen iniciava a sua primeira volta rápida, os dois pilotos da Ferrari e da Aston Martin, assim como Esteban Ocon estavam na box. No entanto, o primeiro registo do líder do mundial foi apagada por exceder os limites de pista na segunda curva Lesmo.

Assim, era Alexander Albon, que tinha dado a referência no treino, a colocar-se no topo da tabela de tempos com 1:22.123s, deixando George Russell a 0.025s.

Fernando Alonso também viu o seu primeiro tempo apagado, enquanto Verstappen regressava à pista. O piloto neerlandês arriscou bastante, novamente na segunda curva Lesmo, passando para o topo da tabela de tempos, com 1:21.573s e Sergio Pérez subia ao segundo posto a 0.338s do seu companheiro de equipa. A segunda volta de Verstappen não foi apagada e por isso era o piloto da Red Bull quem liderava a 7 minutos do final da primeira fase da sessão de qualificação.

Esteban Ocon perdeu um pouco o controlo em Ascari e passou por cima da caixa de gravilha, realizando apenas o 18º tempo. Carlos Sainz subiu para terceiro, entretanto, sendo seguido por Charles Leclerc. O piloto francês da Alpine foi para a box, com a equipa preocupada em que a passagem pela gravilha pudesse ter danificado o fundo do A523.

A 3 minutos e meio, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon e Lance Stroll estavam em zona de eliminação.

Para as últimas voltas da Q1, todos os pilotos estavam em pista, exceto os dois Red Bull, criando alguma confusão com o tráfego. Era preciso saber lidar com isso e com os limites de pista, que voltavam a apagar voltas, como aconteceu com Piastri. A um minuto do final da Q1, o australiano estava de novo em zona de eliminação.

Leclerc voltou a melhorar o seu tempo e subiu ao segundo posto da tabela de tempos, a 0.215s de Verstappen. No entanto, Albon voltou a mostrar o ritmo do Williams, subindo a segundo a 0.088s do neerlandês. Logan Sargeant terminou no sexto posto da tabela de tempos