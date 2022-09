GP Itália F1, Nyck de Vries: “Foi tudo muito rápido” | AutoSport

hamado pouco antes da terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Itália para ocupar o lugar no carro de Alexander Albon, Nyck de Vries terminou a sua primeira sessão de qualificação com o 13º tempo mais rápido, beneficiando ainda das penalizações a serem cumpridas, e bateu o seu companheiro de equipa Nicholas Latifi.

“Foi tudo muito rápido, mas a equipa tem sido fantástica, têm-me apoiado e sinto-me muito bem recebido. Espero que o Alex [Albon] esteja melhor e recupere rapidamente, mas do meu lado nunca estou satisfeito comigo”, explicou o piloto neerlandês no final da sessão de qualificação, salientando que cometeu um erro e que podia ter feito ainda melhor. “Consegui algumas voltas boas, especialmente na Q1, mas senti que podia fazer melhor e depois fizemos algumas alterações no final da primeira tentativa da Q1. Isso não correu bem, foi mais difícil colocar os pneus à temperatura correta no meio do tráfego e na última volta carreguei num botão, que fez alterar a distribuição da travagem e foi por isso que perdi a traseira do carro. Estou um pouco dececionado com isso.”

Com uma clara falta de conhecimento do monolugar da Williams, Nyck de Vries admitiu que terminar com o 13º tempo da sessão não foi “mau”. “Em algumas curvas penso que fez a diferença, cometi alguns erros. O mais importante na qualificação é retirar o máximo do carro numa volta e não consegui isso, mas 13º não é mau”, concluiu.