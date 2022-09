GP Itália F1: Nyck de Vries estreia-se com 2 pontos somados | AutoSport

Muito boa estreia de Nyck de Vries aos comandos de um monolugar de Fórmula 1 em corrida. Com o carro que costuma ser de Alexander Albon, o piloto neerlandês esteve sempre em posições pontuáveis, ou perto, e terminou no nono lugar da classificação no Grande Prémio de Itália, sendo ainda considerado na votação dos fãs o piloto do dia.

São dois pontos para Nyck de Vries, que ainda esteve sob pressão de Zhou Guanyu na fase final da corrida, mas beneficiou da dobragem do seu compatriota Max Verstappen, que lhe deu uma pequena possibilidade de ‘respirar’ e manter a posição até à entrada do Safety Car. Nessa altura a Williams não o parou e beneficiou com a desistência de Daniel Ricciardo para subir mais uma posição.