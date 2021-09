GP Itália F1: Nove anos depois, McLaren volta a vencer | AutoSport

Foi preciso esperar nove anos para voltar a fazer a festa. Monza voltou a ser palco de uma corrida louca e se no ano passado “apenas” conseguiram um segundo lugar em Itália, este ano a McLaren conseguiu uma dobradinha, regressando às vitórias na F1. Daniel Ricciardo liderou praticamente toda a corrida e conquistou uma saborosa vitória com a companhia do seu colega de equipa Lando Norris, ambos com corridas brilhantes. Em terceiro lugar ficou Valtteri Bottas, que depois de uma espantosa recuperação até ao quarto lugar, não conseguiu passar por Sergio Pérez, que devido a uma penalização de cinco segundos, perdeu a vaga no pódio para o homem da Mercedes. Que corrida!

A McLaren terminou a sua travessia do deserto. Depois de vários anos sem rumo e sem performance, a equipa voltou a encontrar o norte e a evoluir a cada corrida, a cada época, até chegarmos a este dia, em que uma das maiores equipas da história da F1 voltou ao topo, um lugar que sempre esteve à sua espera. Em Woking haverá festa e um pouco por todo o mundo, com os muitos fãs da equipa e da F1 a verem com um sorriso os festejos de Daniel Ricciardo, Lando Norris e toda a equipa.

Em atualização