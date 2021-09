GP Itália F1: Nova perspetiva do incidente de Verstappen e Hamilton | AutoSport

A F1 publicou um vídeo nas redes sociais, de um onboard 360 do carro de Lewis Hamilton e de Max Verstappen, onde se pode de forma clara o que o Halo evitou, quando a roda do Red Bull de Verstappen passou por cima de Hamilton. Imagens que falam por si:

A dramatic new angle on the Hamilton/Verstappen collision#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/PvN2KGUbbi