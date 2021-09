GP Itália F1: Nova penalização para Valtteri Bottas | AutoSport

Valtteri Bottas já sabia que iria partir para a corrida de domingo no fundo da grelha, por causa da troca de motor, mas após a segunda sessão de treinos livres, o finlandês foi novamente penalizado, desta vez com 10 lugares na grelha de partida. Esta nova penalização, que na prática não vai causar mais problemas ao piloto, deve-se ao facto da equipa ter substituído o controlo eletrónico da unidade motriz do seu monolugar, a terceira unidade na época.