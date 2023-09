GP Itália F1: Nova interrupção no TL2 depois de saída de pista de Sergio Pérez | AutoSport

Faltavam cerca de 10 minutos para o final do segundo treino livre no GP de Itália quando Sergio Pérez saiu de pista na ‘Parabolica’, evitando o toque nas proteções do traçado de Monza, mas ao tentar reentrar em pista ficou encalhado na caixa de gravilha.

Foi necessária a interrupção para a retirada do RB19 do piloto mexicano, recomeçando com menos de 5 minutos para o final do último treino de hoje.