GP Itália F1: Notas AutoSport (parte 2) | AutoSport

Parte 1 AQUI

Red Bull – Monza seria difícil, mas tornou-se pior

Antes do acidente que retirou Hamilton e Verstappen da corrida, a equipa falhou onde menos tem falhado: nas paragens para troca de pneus. Segundo algumas fontes, um dos mecânicos não terá carregado no botão do OK, que surgiu apenas agora devido à nova diretiva técnica da FIA, e o carro não pôde ser libertado. Um pequeno pormenor, que na F1 faz toda a diferença. Em termos de equipa, sem ser este erro na paragem, não podiam ter feito muito mais do que aquilo que fizeram, a não ser no caso de Perez no domingo. Monza seria à partida, uma pista complicada para a Red Bull. A pole position na Sprint caiu-lhes no colo e tentaram aproveitar, mas Daniel Ricciardo arriscou na largada da corrida e Max Verstappen não conseguiu recuperar a posição antes de terminar a prova mais cedo.

Sergio Perez foi sacrificado na qualificação e ficou com uma posição na grelha de partida para a Sprint no meio da luta do segundo pelotão. Não conseguiu fazer muito nas 18 voltas de sábado e no domingo falhou ao não devolver a posição, após a saída pela escapatória. Ficar atrás de Bottas, se bem que devido à penalização, é mau.

Red Bull – nota 6

Max Verstappen – nota 6

Sergio Perez – nota 5

Aston Martin – Lance Stroll amealhou pontos

A Aston passou quase despercebida pela corrida, não significando que tenha tido um mau fim de semana. Lance Stroll aproveitou a Sprint para subir um par de posições e no domingo, esteve também nos sítios certos na altura certa: saindo de 9º da grelha, passou incólume na confusão da primeira curva e subiu ao 8º lugar, tendo Fernando Alonso atrás de si e com isso, foi obrigado a defender a posição do possível ataque do espanhol. Manteve a diferença acima do 1 segundo. Parou pouco antes do acidente de Hamilton e Verstappen e conseguiu subir mais um posto depois das paragens de todos os adversários. Terminou no 7º posto, numa corrida boa do piloto canadiano.

Sebastian Vettel não teve a mesma sorte do colega de equipa. O alemão até se qualificou melhor que Stroll, mas na Sprint perdeu a posição para o colega de equipa e para Alonso. Na corrida, partiu do 11º lugar, mas viu-se apertado logo na primeira volta, com vários carros a cortarem a segunda chicane e o alemão perdeu posições. Levou ainda um toque de Esteban Ocon na volta 15, que lhe retirou a possibilidade de fazer mais na corrida e de chegar aos pontos, já que ficou com alguns danos no carro. Foi, portanto, uma corrida para limitar o prejuízo.

Aston Martin – nota 7

Lance Stroll – nota 7

Sebastian Vettel – nota 6

Alpine – Mais pontos acumulados

A Alpine não tinha argumentos para lutar com McLaren e até Ferrari neste fim de semana. Com um chassis já no limite das atualizações e com uma unidade motriz que nunca venceu em Monza nesta era híbrida, era difícil antever que os franceses pudessem ter um bom fim de semana. No entanto foram novamente à boleia de um Fernando Alonso aguerrido, especialmente na corrida Sprint onde foi novamente o destaque, tal como em Silverstone. Na corrida andou sempre no top 10 e os pontos nunca pareceram fugir do espanhol. Já Esteban Ocon teve um fim de semana menos positivo que o seu colega de equipa. Na tabela de tempos nunca ficou muito longe de Alonso mas o incidente com Sebastian Vettel e a consequente penalização complicou a tarefa do francês. Não foi o melhor fim de semana da Alpine mas não se podia exigir mais, dadas as circunstâncias.

Alpine – Nota 7

Fernando Alonso – Nota 8

Esteban Ocon – Nota 6