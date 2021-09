GP Itália F1: Nikita Mazepin pediu desculpa pelo incidente com Mick Schumacher | AutoSport

Mais uma vez os pilotos da Haas envolveram-se num incidente, desta feita com Nikita Mazepin a pedir desculpa pelo sucedido. O piloto russo admitiu a culpa pelo toque em Mick Schumacher.

Em declarações aos meios de comunicação, Mazepin fez o mea culpa e admitiu a sua falha:

“Penso que desta vez é simples, o erro foi meu e não tenho vergonha em pedir desculpa”, disse ele. “Tenho a certeza que ele cometerá muitos erros no futuro e eu cometerei muitos erros no futuro. Foi um erro meu, sem discussão, mereci o castigo apesar de não ter sido de propósito e tive a sorte de ele não ter perdido muito tempo com isso, ele foi capaz de fazer virar o carro imediatamente. A culpa foi minha, agora só peço desculpa. Quando se tem um carro que não tem muito apoio aerodinâmico, é difícil ficar perto e só se tem realmente uma oportunidade para ultrapassar. Senti que o Mick travou cedo, por isso pus lá o meu nariz e depois quando o meu nariz estava lá não era suficiente dizer que a curva era minha. Foi apenas um incidente de corrida, acontece muito. Eu mereci totalmente a penalização, mas não podia ter feito mais nada “.

Quando lhe foi pedido que comentasse o incidente, Schumacher absteve-se de criticar Mazepin, não tendo visto as imagens da colisão. Ele acrescentou: “Estas coisas acontecem, corremos muito juntos- penso que obviamente havia muitas coisas a acontecer naquela corrida. Não queremos ter um problema, porque temos de trabalhar em equipa, queremos fazer avançar a equipa, e é isso que é importante neste momento”.