GP Itália F1: Nico Hülkenberg não espera corrida fácil | AutoSport

O Autódromo de Monza não será um palco fácil para o Haas VF-23, admitiu Nico Hülkenberg, que tem como objetivo para o Grande Prémio de Itália a recolha de dados que permita à equipa conhecer melhor o monolugar para obter bons resultados a curto prazo.

O piloto alemão sabe já que será companheiro de Kevin Magnussen durante a próxima temporada na Haas, onde espera desenvolver com a equipa as bases para “tentarmos melhorar a nossa posição na classificação” em 2024.

Quanto ao próximo desafio, Hülkenberg garante que Monza é uma pista divertida, muito rápida e repleta de história – não se pode escapar a ela – e os Tifosi são super apaixonados”, mas sendo um “um circuito de afinação para menos ‘downforce’, por isso não espero uma corrida fácil este fim de semana”. O piloto da Haas que “recolher mais dados que, espero, nos possam ajudar no resto da época”.

Esta será a última corrida em solo europeu da temporada, a dupla da Haas pretende melhorar o desempenho nas restantes provas, com circuitos que possam beneficiar o seu monolugar. O seu companheiro de equipa, Magnussen considera que nas rondas europeias “não estivemos tão bem como na primeira metade, por isso estou ansioso por chegar a essa fase da época com algumas pistas emblemáticas e, claro, algumas corridas nos EUA”.

Foto: Andy Hone / LAT Images