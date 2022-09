GP Itália F1, Nicholas Latifi: “É frustrante” | AutoSport

Nicholas Latifi tem um novo companheiro de equipa para o resto do fim de semana, Nyck de Vries que substitui Alexander Albon. Um piloto que o canadiano conhece bem e que sabe do que é capaz. Mas nem com a falta de conhecimento do carro do seu novo companheiro de equipa, Latifi conseguiu ser melhor em qualificação. O piloto canadiano ficou pelo caminho na Q1, enquanto de Vries passou à Q2, mesmo tendo o seu último tempo por volta apagado por exceder os limites de pista.

“É frustrante, mas sinto que fizemos um melhor trabalho desde ontem”, admitiu Latifi no final da sessão de qualificação. “Não consegui fazer uma volta com o último conjunto [de pneus], mas estamos onde pensávamos que estaríamos. É o que é!”.

Sem muitos motivos para ficar contente, Latifi deverá ainda assim, arrancar do 11º lugar da grelha de partida, faltando apenas a confirmação por parte da FIA. Ou seja, muito perto dos lugares pontuáveis, mas o piloto é muito conservador nas suas considerações para a corrida de amanhã. “Vai depender da degradação dos pneus. Somos muito rápidos nas retas, mas perdemos bastante nas curvas e recuperamos algum tempo nas retas. Pode ser bom ou pode ser mau, temos de ver como corre durante a corrida”, concluiu o canadiano da Williams.