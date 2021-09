GP Itália F1: Monza visto de dentro do carro (vídeo) | AutoSport

A câmara montada no capacete voltou para nos mostrar o traçado de Monza de uma perspetiva pouco conhecida para a maioria de nós. Depois de ter sido utilizada pela primeira vez no capacete de Fernando Alonso, em Spa, é agora George Russell que “carrega” o fardo de nos trazer a melhor vista do rápido circuito.

