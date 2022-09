GP Itália F1: Mick Schumacher junta-se ao lote de pilotos penalizados | AutoSport

Como aconteceu em Spa-Francorchamps durante o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, Monza parece ser a pista escolhida pelas equipas e pilotos para trocar de componentes nos carros tendo em vista a fase final da temporada. Com isso, existe já a confirmação de vários pilotos que terão de cumprir penalizações na grelha de partida para a corrida de domingo.

Mick Schumacher é o mais recente piloto que sabe que receberá lugares de penalização, porque a Haas confirmou que o seu carro receberá uma nova caixa de velocidades no GP da Itália em Monza. Não se sabe com certeza quantos lugares perderá na grelha, porque o a equipa pode ainda substituir componentes da unidade motriz, segundo algumas fontes no paddock italiano.

Para já, com penalização certa estão os pilotos Lewis Hamilton, Valtteri Bottas (cada um com um novo motor), Yuki Tsunoda (cinco repreensões do colégio de comissários e a consequente perda de 10 lugares na grelha) e Schumacher. São quatro pilotos que podem ter a companhia de mais alguns conforme o avançar do fim de semana.