GP Itália F1: Mercedes tenta colocar pressão, mas está longe… | AutoSport

A Mercedes continua a sua época de altos e baixos, mas nos últimos tempos os altos começam a ser maiores e mais vezes. E essa tendência continua este fim-de-semana. Depois de uma corrida muito forte em Zandvoort na passada semana, onde estiveram claramente na luta pela vitória, esses são bons sinais de que é mais provável que estejam à espreita de algo melhor em Monza. Os números colocam a Mercedes a 0.85s em ritmo de qualificação e a 0.67s em ritmo de corrida o que em teoria deixa as coisas complicadas para a Mercedes, mas há que parar para ver como tudo se desenrola a partir daqui…

George Russell queixou-se de que perde um pouco em todo o lado, e admite que há espaço para melhorias antes da qualificação e da corrida. Mas ele também sente que a Ferrari tem uma vantagem em alguns pontos em comparação com a Red Bull e a Mercedes, pelo que provavelmente a Mercedes tem de se preocupar mais com a McLaren do que olhar para a sua frente, se bem que vão querer fazer isso, olhar para a frente.

A McLaren será uma preocupação, depois de Lando Norris ter mostrado um ritmo forte e os seus dados de volta ideais mostram que teria ficado à frente da Mercedes, mesmo que Russell e Lewis Hamilton tivessem feito voltas perfeitas.

Contudo, a Mercedes parece ter ainda um par de décimos sobre a McLaren, mas ligar tudo isto na qualificação pode ser crucial para as suas esperanças.

Aqui, face à Ferrari e especialmente à Red Bull, estas parecem longe demais.