GP Itália F1: McLaren pode surpreender | AutoSport

Monza poderá dar a oportunidade da McLaren se distanciar da concorrência direta e até tentar mais um pódio e os dados recolhidos até agora parecem confirmar isso.

Na antevisão do GP do Azerbaijão, Carlos Sainz e Max Verstappen brincavam com Lando Norris, dizendo que a McLaren tem um “foguetão” nas retas. E não há melhor pista para um “foguetão” que Monza. A vantagem da McLaren em reta tem sido clara neste fim de semana e as prestações de Norris e Daniel Ricciardo na qualificação de ontem foram um sinal do que podemos esperar da equipa de Woking. Norris considera que poderia ter conseguido o terceiro lugar sem um pequeno erro, ficando à frente da Verstappen. E, em última análise, parece que tinham um carro que poderia ter ficado na segunda fila. E para hoje, com pouca carga de combustível, os McLaren poderão ameaçar o Red Bull de Verstappen, algo que Norris também já confirmou hoje, afirmando que espera uma boa luta com o neerlandês.

À vantagem técnica da McLaren junta-se um Norris em grande forma, sem acusar o acidente de Spa, cada vez mais rápido e mais confiante, especialmente em qualificação onde tem mostrado uma velocidade tremenda. Melhor ainda, Ricciardo está este fim de semana muito mais próximo de Norris e parece que o australiano começa, aos poucos, a mostrar mais argumentos e a subir o nível, o que dará à McLaren uma ajuda preciosa para esta segunda metade da época. Se Ricciardo conseguir um bom resultado em Monza, a motivação aumentará, o que pode ser importante para o resto da época. Mas este fim de semana pode ser importante para a equipa, olhando para as dificuldades da Ferrari, Alpine e Aston Martin, além de poder almejar a um pódio.