GP Itália F1: McLaren mostrou ter ritmo para repetir a vitória de 2021 | AutoSport

A vitória da McLaren em Monza, no ano passado, foi um dos resultados mais memoráveis de uma temporada incrível, acabando mesmo por ser o único 1-2 de uma equipa em 2021.

Lando Norris, que foi segundo classificado, demonstrou que os ‘papaya’ voltaram a ter um bom ritmo em Monza.

Norris foi o quarto melhor nos TL2, mais rápido do que a dupla da Mercedes e Sergio Pérez, por exemplo.

Com base nos treinos livres de sexta-feira, a McLaren demonstrou ser a mais bem preparada do ‘resto do pelotão’, com os dados a indicarem uma diferença de 0,3s para a Mercedes em qualificação e apenas 0,1s em ritmo de corrida, o que é muito positivo. Desta forma, se Norris conseguir reproduzir a sua performance dos TL2 e ficar à frente de um ou de ambos os pilotos da Mercedes na qualificação, então ele tem o carro para lhes dificultar muito a vida no domingo.

Fonte: Fórmula 1

Lando Norris também pode aproveitar das muitas penalizações que os outros pilotos que costumam seguir mais à frente do pelotão vão sofrer para atacar um potencial pódio, ou até mesmo melhor, quem sabe…