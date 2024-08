GP Itália F1: McLaren mantém a vantagem na qualificação…

Os dados da equipa da F1, dizem que foi mais perto de 0,25s – o que ainda é uma grande margem – e que o teria colocado em segundo lugar em vez de quarto na classificação, apenas centésimos atrás do líder Hamilton. Eles vão enfrentar uma luta – mas a McLaren está certamente em forma para repetir o seu extraordinário 1-2 em Monza em 2021, com base na velocidade que mostraram na sexta-feira.

Lando Norris não estava muito confortável com o seu carro, mas reconheceu que o companheiro de equipa Oscar Piastri deixou cerca de três ou quatro décimos de segundo na pista na sequência de um erro e, portanto, deveria ter sido significativamente mais rápido do que o pelotão.

Monza é essencialmente uma série de retas pontuadas por algumas curvas – e foi nestas que a McLaren se destacou, com apenas a Ferrari e a Sauber a serem muito ligeiramente mais rápidas do que eles.

A McLaren chegou claramente a Monza em grande forma, depois de um forte desempenho de Lando Norris, que conquistou uma brilhante pole e vitória no Grande Prémio dos Países Baixos no fim de semana passado.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI