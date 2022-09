GP Itália, F1: McLaren espera dificuldades apesar de bom ritmo nos treinos | AutoSport

Lando Norris terminou o primeiro dia de trabalho em pista em Monza com o quarto melhor tempo no segundo treino. O piloto britânico conseguiu completar uma volta com um tempo mais rápido do que George Russell e Sergio Pérez, por exemplo, mas o chefe da equipa Andreas Seidl acredita que será “um fim de semana difícil” para ambos os pilotos. A razão é simples: o MCL6 “não gosta de pouco ‘downforce’ com temperaturas mais altas”, explicou o responsável da McLaren. O quarto tempo mais rápido de Norris pode não ser representativo do que acontecerá amanhã e, especialmente, na corrida de domingo. “Nós simplesmente não temos ‘downforce’ suficiente disponível e os pneus sobreaquecem, especialmente quando está mais quente”, significando que em corrida “simplesmente não teremos ritmo em comparação com os Alpines, que são nosso principal adversário no campeonato de construtores e que são muito, muito fortes, especialmente nestas pistas com esta configuração”, admite Seidl.

A opinião de Andreas Seidl é partilhada por Lando Norris, que logo após o segundo treino do dia, confirmou esperar ter menos ritmo de corrida do que os Alpine e que a volta que o colocou no quarto lugar da tabela de tempos é o máximo que consegue retirar do carro. O problema da McLaren não está no desempenho em qualificação, mas sim, em corrida.