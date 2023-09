GP Itália F1: McLaren e Williams podem animar qualificação | AutoSport

McLaren e Williams podem estar em boas posições para discutir as primeiras filas da grelha de partida. Terminado o primeiro dia em Monza e a McLaren ficou a 0.25s do ritmo da Red Bull nas simulações de qualificação, com a Williams logo atrás a 0.38s. Ambas as equipas estiveram melhores do que Mercedes e Aston Martin, mas como referimos antes, as simulações da Mercedes podem não demonstrar o ritmo que o W14 é capaz.

Ainda assim, ambas as equipas estão num bom lugar, entre os mais rápidos. Em ritmo longo e com mais carga de combustível, o cenário não é idêntico, surgindo a McLaren atrás da Red Bull, Ferrari e Mercedes (+0.35s) e a Williams ainda atrás da Aston Martin (+0.64s).

São claramente equipas que podem retirar dividendos da sua rapidez no traçado italiano na qualificação e envolverem-se na luta pelos pontos. Os McLaren beneficiaram muito com o composto mais macio da Pirelli, enquanto os Williams mostraram um bom compromisso com os pneus médios, o composto em que Alexander Albon mais se focou em trabalhar, uma vez que será o usado na Q2 para passar à fase final da qualificação.

Foto: Martin Trenkler