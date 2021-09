GP Itália F1: McLaren com oportunidade de ultrapassar Verstappen e segurar Hamilton | AutoSport

Ter dois carros nas primeiras posições da grelha pode ser uma vantagem para qualquer equipa. Em Monza, a McLaren terá os dois carros nas 4 primeiras posições: Valtteri Bottas vai partir do fundo do pelotão e pela Red Bull, Sergio Perez parte de oitavo. Os dois McLaren podem jogar com o facto de estarem em maior número e, por um lado, atacar Max Verstappen e por outro manter Lewis Hamilton atrás dos dois carros cor de papaia. A primeira volta será de extrema importância para o resultado, assim como preparar boas estratégias de paragens e planear os períodos de Safety Car, que é provável ser ativado em Monza.

“Definitivamente, do ponto de vista da Mercedes [unidade de motriz] em comparação com a Red Bull, parece que temos um pouco de vantagem”, afirmou Lando Norris após a Sprint de ontem. O piloto de Woking sente que podem ter alguma vantagem sobre Verstappen, não só pela unidade motriz da Mercedes, mas também devido à configuração aerodinâmica do carro. “Algumas equipas estão também a correr como muito mais asa, como a Ferrari, Alpha Tauri e Aston. Portanto, não acho que seja fácil dizer que são as unidades motrizes ou não. Mas nós somos competitivos nas retas, estamos a correr com pouco downforce em comparação com outras equipas. Contra aquele Red Bull se pudermos estar à frente, considerando que mantive o Hamilton atrás e eles conquistaram a pole position por meio segundo em relação à Red Bull, talvez tenhamos um pouco mais de hipóteses em relação ao Max. Portanto, há essa hipótese”.

Monza provou mais uma vez ser uma pista difícil de ultrapassar. A degradação dos pneus durante a corrida, pode ajudar nas ultrapassagens, mas os dois McLaren parecem conseguir gerir bem os pneus. Ontem conseguiram manter os pneus macios em boas condições durante 18 voltas. Claro que atrás de Norris, Hamilton pode também começar a corrida com pneus macios, mas os Mercedes têm dado provas que não são tão competitivos com este tipo de composto como os rivais.

A primeira volta, especialmente a primeira curva, será importante para o desenrolar da corrida. Tudo o que se espera, pode ser alterado caso haja um toque ou um acidente que obrigue a paragem, mas a verdade é que Verstappen sai da melhor posição possível para a corrida, enquanto Hamilton terá de ter cuidado na abordagem à primeira curva.