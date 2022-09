GP Itália F1: Max Verstappen, Sergio Pérez e Carlos Sainz juntam-se à lista de pilotos penalizados | AutoSport

O líder do campeonato, Max Verstappen, sofre uma penalização de cinco lugares na grelha de partida em Monza devido a uma mudança na sua unidade motriz, ao passo que o seu colega de equipa Sergio Pérez e o seu rival Carlos Sainz também vão cair na grelha de partida para o GP de Itália.

Duas semanas após utilizar uma unidade motriz totalmente nova em Spa-Francorchamps, a Red Bull decidiu introduzir um novo motor de combustão interna ao motor de Verstappen, incorrendo numa penalização de cinco lugares para o Grande Prémio de Itália, deste domingo.

Monza é vista como uma oportunidade privilegiada para introduzir novos motores e sofrer penalizações na grelha, uma vez que as suas longas retas deverão tornar a subida de posições muito mais fácil do que nas próximas corridas, em Singapura e no Japão.

Por conseguinte, Verstappen irá adicionar um quinto Motor de Combustão Interna, sofrendo uma penalização mínima na grelha de partida.

Como era amplamente esperado, o colega de equipa de Verstappen, Sergio Pérez, também vai introduzir um novo motor em Monza.

Como é a primeira vez que Pérez ultrapassa os três ICEs (motores de combustão interna), o mexicano incorrerá numa penalização de 10 lugares na grelha. Pérez também instalou a sua quarta caixa de velocidades, que ainda se encontra dentro dos limites impostos pelo regulamento.

Na sexta-feira foi também revelado que o piloto da Ferrari, Carlos Sainz, vai introduzir uma bateria nova, MGU-K e caixa de velocidades, que lhe vão custar 25 lugares na grelha de partida. A Ferrari ainda pode ponderar substituir mais peças no carro de Sainz à medida que o fim-de-semana evoluiu.

Sainz será acompanhado na parte de trás da grelha por Lewis Hamilton, que também vai introduzir uma quarta unidade motriz esta temporada, como foi anunciado pela equipa na quinta-feira.

Yuki Tsunoda também vai começar no final da grelha. O piloto da AlphaTauri tinha sido penalizado em 10 lugares na grelha por receber uma quinta reprimenda esta época, em Zandvoort, na semana passada, devido a ter pilotado até às boxes com os cintos de segurança desapertados, após ter parado em pista. A AlphaTauri aproveitou a oportunidade para lhe introduzir um novo motor.

Por fim, a Alfa Romeo também vai voltar a colocar um novo ICE, turbo e MGU-H no monolugar de Valtteri Bottas, que vai, consequentemente, cair 15 lugares neste GP de Itália.