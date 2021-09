GP Itália F1: Max Verstappen recuperou terreno do treino para a qualificação | AutoSport

Max Verstappen já tinha sido segundo no treino livre do inicio da tarde e com tão pouco tempo para poder alterar alguma coisa no carro, seria de esperar que pudesse ficar atrás de um dos Mercedes. Acabou a qualificação atrás dos dois, mas deixou claro que recuperou desde desde o primeiro treino livre: “Penso que para nós, esta pista vai ser sempre difícil. Tivemos mais dificuldades no treino livre do que aquilo que pensávamos, mas penso que recuperamos bastante bem na qualificação.”

Amanhã, o neerlandês começa a sprint da segunda linha da grelha, mas espera recuperar terreno para os Mercedes e sair no domingo, um pouco mais à frente. “Ainda estou feliz por estar em terceiro, e espero que na corrida possamos estar um pouco mais perto”.