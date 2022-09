GP Itália F1: Max Verstappen pode ser penalizado | AutoSport

Max Verstappen pode vir a ser penalizado em cinco lugares na grelha de partida para a corrida do Grande Prémio de Itália no domingo, devido à troca de motor de combustão interna, ainda não confirmado pela FIA. A publicação alemã Auto Motor und Sport avança que a troca aconteceu e o piloto será penalizado, citando Helmut Marko que confirmou a alteração no carro #1 do piloto neerlandês.

Também Sergio Pérez e Carlos Sainz podem seguir o exemplo dos seus companheiros de equipa, que na ronda belga trocaram vários componentes da unidade motriz. As penalizações, que se encaminham para se tornar numa complicada organização da grelha de partida à semelhança do GP da Bélgica, serão confirmadas brevemente durante o primeiro treino livre.