GP Itália F1: Max Verstappen otimista | AutoSport

Apesar de não ter terminado qualquer das sessões de treinos na liderança da tabela de tempos, Max Verstappen não parece muito preocupado com o desempenho que a Ferrari tem demonstrado durante os treinos do Grande Prémio de Itália de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull foi o segundo mais rápido no treino 2 e quinto no primeiro treino, mas sabe de antemão que será penalizado em, pelo menos, cinco lugares na grelha de partida de domingo. Talvez por isso, afirmou no final do primeiro dia de trabalho em pista que “o carro esteve bem. Experimentamos algumas coisas no carro entre o primeiro e o segundo treino para ver se poderíamos melhorar. Algumas funcionam, outras não”.

O líder do campeonato tem uma mão na revalidação do título e dominou nas duas corridas anteriores, no entanto a Ferrari parece querer responder à frente do seu público em Monza. “Não estou preocupado com isso”, esclareceu Verstappen, acrescentando que a Red Bull tem “uma boa oportunidade” neste fim de semana.

Max Verstappen está confiante e otimista num bom resultado em casa da Ferrari, apesar de ter perdido algum tempo nas suas tentativas de voltas rápidas nas duas sessões de treinos de hoje.