GP Itália F1, Max Verstappen: “Melhoramos comparativamente com o dia de ontem” | AutoSport

A diferença entre os três pilotos mais rápidos na sessão de qualificação do GP de Itália foi de apenas 0.067s, com Carlos Sainz a bater Max Verstappen por 0.013s. O líder do campeonato disse ficar satisfeito pelo segundo lugar da grelha de partida, uma vez que em toda a sessão foi possível perceber que as diferenças seriam sempre curtas e um pequeno percalço podia significar perder lugares para o arranque da corrida de amanhã.

“Melhoramos comparativamente com o dia de ontem. Era possível ver, em todas as fases da qualificação, que as diferenças eram muito curtas, por isso estou feliz por ser segundo hoje”, disse o piloto neerlandês da Red Bull. Admitindo que é bom de ver tanta festa nas bancadas por causa da pole position conquistada por Carlos Sainz, Verstappen explicou que “amanhã, claro, vamos tentar vencer a corrida, normalmente temos um carro rápido para a corrida”, concluiu.

Foto: Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool