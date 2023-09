GP Itália F1: Max Verstappen lidera a meio da corrida, com luta interessante pelo pódio | AutoSport

Max Verstappen lidera a classificação do Grande Prémio de Itália depois das paragens dos primeiros classificados. Carlos Sainz aguentou 15 voltas na frente do pelotão, mas o piloto neerlandês teve paciência para esperar uma altura em que o piloto da Ferrari já mostrava algumas dificuldades com os pneus médios.

Também Sergio Pérez deixou George Russell para trás na volta seguinte à manobra do seu companheiro de equipa pela liderança, passando a perseguir os dois Ferrari. Após as paragens, Sainz, Leclerc e Pérez estão mais juntos na luta pelos lugares do pódio.

Entretanto, Russell foi penalizado por ganhar vantagem por passar fora da pista, metros depois de ter saído do pitlane e os dois pilotos da McLaren tiveram um toque na primeira chicane do traçado de Monza.