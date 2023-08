GP Itália F1, Max Verstappen: “Depois de nove vitórias consecutivas, espero poder continuar a sequência” | AutoSport

Max Verstappen pode bater o recorde da Fórmula 1 no GP de Itália que igualou em Zandvoort e que pertencia em exclusivo a Sebastian Vettel. O neerlandês procura 10ª vitória consecutiva, superiorizando-se a todos os pilotos da história do mundial de F1.

Além disso, Verstappen converteu em vitória a pole position alcançada nas sessões de qualificação nas últimas 12 vezes que o fez, a mais recente no GP dos Países Baixos.

O piloto que lidera a classificação e está a rumar à revalidação do título mundial tem como objetivo manter a sequência de triunfos já em Itália.

“Monza é um circuito rápido, onde se atingem velocidades máximas muito elevadas, por isso é muito diferente de Zandvoort, onde acabámos de correr”, explicou o piloto na antevisão da prova. “Vai ser muito importante neste fim de semana gerar o máximo de velocidade possível, ao mesmo tempo que gerimos os pneus”. Para Verstappen, “vindo de nove vitórias consecutivas, espero poder continuar a sequência”, concluiu

A Red Bull precisa de liderar mais 34 voltas para ultrapassar o seu maior número de voltas na liderança das corridas de sempre numa única época, depois de ter liderado 798 voltas em 2011. Continua a ser a única equipa na grelha com um registo de 100% de vitórias na época de 2023 e já ganhou 14 corridas consecutivas, a série mais longa da história da F1.