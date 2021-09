GP Itália F1: Max Verstappen com três lugares de penalização na próxima corrida | AutoSport

Os comissários avaliaram o incidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen e deliberaram que o neerlandês foi o culpado e aplicaram um castigo severo ao piloto da Red Bull.

Numa decisão que acaba de ser lançada pelos comissários, pode ler-se o seguinte:

“Os comissários ouviram o piloto do carro 33 (Max Verstappen), o piloto do carro 44 (Lewis Hamilton), assim como os representantes da equipa, reviram as provas em vídeo e determinaram que o piloto do carro 33 foi predominantemente o culpado da colisão com Carro 44 na Curva 2.

O carro 44 estava a sair da via das boxes. O carro 33 estava na reta principal. Na placa de 50m antes da Curva 1, o Carro 44 estava significativamente à frente do Carro 33. O Carro 33 travou tarde e ficou ao lado do Carro 44, embora em nenhum ponto o Carro 33 tenha conseguido ficar à frente do carro 44.

Durante a audiência, o piloto do Carro 33 afirmou que a causa do incidente foi o piloto do carro 44, que abriu a direção após a Curva 1 e “apertando-o ” para o Apex da curva 2. O piloto do carro 44 afirmou que o piloto do carro 33 tentou a ultrapassagem muito tarde e deveria ter desistido da curva, ou levantado o pé mais cedo, ou virado à esquerda para lá do limitador.

Os comissários observaram nas imagens CCTV e o piloto do carro 44 estava numa trajetória defensiva, embora a sua posição tenha feito com que o Carro 33 fosse para o limitador. Mas, além disso, os comissários observaram que o Carro 33 não estava de todo ao lado do Carro 44 até a entrada na Curva 1. Na opinião dos comissários, esta manobra foi tentada demasiado tarde por parte do piloto do Carro 33 para ter o direito a ter espaço no interior da curva. Enquanto o carro 44 poderia ter-se afastado mais do limitador para evitar o incidente, os Comissários determinaram que a sua posição era razoável e, por conseguinte, consideraram que o piloto do carro 33 é predominantemente culpado pelo incidente.

Os comissários sublinham que a pena foi atribuída considerando apenas o incidente em si e não as suas consequências.”

Resumindo, os comissários atribuem a culpa a Verstappen, reconhecendo que Hamilton poderia ter feito um pouco mais para evitar o contacto, mas que a sua posição era razoável. Os comissários afirmaram que Verstappen nunca esteve em posição para concluir a manobra e que por isso deveria ter levantado o pé. O castigo para o neerlandês será uma queda de três posições na grelha de partida da próxima corrida na Rússia e dois pontos na sua superlicença.