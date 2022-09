GP Itália F1: Mattia Binotto: Terminar corrida com Safety Car “não foi o correto” | AutoSport

Mattia Binotto, à semelhança do que fez Christian Horner da Red Bull, criticou a opção da direção de prova em terminar a corrida com o pelotão atrás do Safety Car (SC). O responsável da equipa de F1 da Ferrari, explicou ainda que pouco podiam ter feito de diferente para tentar a vitória, já que Max Verstappen voltou a estar num ritmo muito alto e com menos degradação de pneus no RB18.

“Tentamos de tudo, mas o Max [Verstappen] fez uma corrida fantástica, foi novamente muito rápido, teve menos degradação de pneus comparado connosco e mereceu a vitória”, afirmou Binotto à Sky, antes de criticar a FIA. “Estou desapontado com o final, porque podíamos ter terminado de forma diferente a corrida. Terminar atrás do Safety Car nunca é o ideal, não é para nós, é para a Fórmula 1, para o espetáculo. Penso que houve tempo suficiente para a FIA atuar de forma diferente hoje”.

O homem-forte da Scuderia Ferrari reforçou que “o SC saiu à frente do George [Russell] por algum motivo, mas mesmo assim não havia razão para que não dessem autorização para os carros passassem pelo SC. Sabemos que existe um tempo mínimo de segurança para os carros [que se vão ‘desdobrar’] completarem a volta. Esperar tanto não foi o correto e simplesmente não é bom para esta competição. Depois de Abu Dhabi no ano passado discutimos tanto como melhorar, porque o objetivo é retomar a corrida o mais depressa possível e em segurança, e hoje isso podia ter acontecido. A FIA mudou muito desde o ano passado, mas nesta matéria penso que precisam de mais experiência e melhorar porque a F1 merece um melhor trabalho”.

O responsável da Ferrari explicou ainda que sem o Virtual Safety Car durante a corrida, a equipa teria mantido Charles Leclerc em pista, mas que observavam já uma maior degradação dos pneus nos seus carros do que no de Verstappen e quando essa oportunidade surgiu, tiveram de tentar algo diferente do adversário, decidindo por isso parar duas vezes.

Para Singapura, a próxima corrida que pode coroar já Max Verstappen, Binotto espera conseguir estar ao mesmo nível demonstrado em Monza, ou seja, discutir a vitória com a Red Bull.