GP Itália F1: Marko confiante, Horner cauteloso | AutoSport

A estrutura máxima da Red Bull está dividida quanto à corrida de amanhã. Helmut Marko está confiante que se o arranque correr bem a Max Verstappen, a equipa pode sonhar com a vitória. “Temos visto que as ultrapassagens são praticamente impossíveis. Isso significa que se o arranque for bem sucedido e nada de extraordinário acontecer, podemos sonhar com a vitória”, disse Marko à Sky Sports alemã.

Christian Horner, em declarações também à SkySport, avisou que se hoje ficou tudo resolvido na largada, amanhã o problema será o mesmo, já que os dois McLaren estarão prontos para atacar nos primeiros metros de corrida, para além de Lewis Hamilton partir da segunda linha da grelha. “A dificuldade é converter a pole position em vitória. Amanhã vão existir alguns desafios”, afirmou Horner, depois de saber que Verstappen é o primeiro piloto da Red Bull a sair da pole em Monza, na era híbrida. “Sabemos que o pneu macio vale cerca de quatro metros, se eles estão na primeira fila com um pneu macio, bem, porque não o fariam. A Mercedes vai ter o mesmo dilema. Num cenário de arriscar e procurar a recompensa, claro que ele lutará pela vitória. Mas no final do dia, têm de ficar nos três primeiros na bandeira de xadrez.”