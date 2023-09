GP Itália F1: Liam Lawson saiu-se bem e esteve perto dos pontos | AutoSport

A necessidade de parar uma segunda vez durante a corrida italiana, quando os adversários mais próximos não o fizeram, tiraram qualquer hipótese de Liam Lawson poder somar os seus primeiros pontos na Fórmula 1. Esteve, por algum tempo, em posição de poder sonhar com isso, o que seria muito importante tanto para o piloto como para a AlphaTauri, que viu Yuki Tsunoda a falhar a corrida ainda antes desta começar.

Em qualificação ficou atrás de Yuki Tsunoda, mas teve um bom desempenho num pelotão com margens tão curtas, alcançando o 11º lugar durante parte da prova. Seria sempre muito complicado chegar a posições pontuáveis, como tem sido para Tsunoda durante toda a temporada, uma vez que o AT4 não é um carro tão performante como esperava a equipa no início da temporada. É preciso um pouco mais do que um bom desempenho para um AlphaTauri poder terminar entre os dez primeiros. Ainda assim, Lawson mostrou estar um pouco mais à vontade e soube tirar partido da dificuldade que é ultrapassar em Monza no meio do pelotão e numa pista estreita.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool