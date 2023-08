GP Itália F1, Liam Lawson: “muito para melhorar e muito sobre Zandvoort para refletir” | AutoSport

Liam Lawson foi chamado à pressa para substituir Daniel Ricciardo no AT04 da AlphaTauri depois do piloto australiano ter sofrido uma lesão no treino livre de sexta-feira. O jovem piloto teve pouco tempo para se preparar para a corrida de domingo, mas tem uma nova oportunidade em Monza, voltando a substituir Ricciardo no GP de Itália.

“Em Monza, vai ser bom ter a preparação completa para o fim de semana, podendo conduzir em todas as sessões de treinos”, salientou Lawson na antevisão da prova italiana. “Para Zandvoort, voei do Japão na quinta-feira à noite, depois de ter corrido lá no fim de semana anterior. Obviamente, estamos sempre preparados, o mais possível, para estas coisas, mas é tão improvável que nunca esperamos que aconteça, e aconteceu! O apoio da equipa foi fantástico”.

Com nova ‘aventura’ entre o pelotão da F1, o neozelandês esteve “no simulador esta semana” preparando melhor o seu segundo GP da carreira. “Monza tem muito menos ‘downforce’, por isso vou ter de me habituar a isso. Não tendo conduzido um carro de Fórmula 1 lá, vai ser um grande desafio, mas é um circuito mais simples e é um circuito que já conduzi algumas vezes. De qualquer forma, haverá muito mais para aprender, muito mais para melhorar e muito sobre Zandvoort para refletir e usar para esta semana”, explicou Lawson.

“Ir a Monza com uma equipa italiana também vai ser especial. Se me lembrar do fim de semana passado, a Fórmula 1 é um mundo tão diferente”, sublinhou o piloto, acrescentando que “é muito fixe ter esta oportunidade e vou tentar aproveitá-la ao máximo”.