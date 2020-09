GP Itália F1, Lewis Hamilton: “Não fiquei contente com a penalização…”

Lewis Hamilton liderava o Grande Prémio da Itália confortavelmente quando a corrida foi interrompida. Durante a corrida, o Safety-Car entrou em pista devido à paragem do Haas de Kevin Magnussen na entrada do pitlane. Hamilton e Antonio Giovinazzi cometeram o erro de entrar nas boxes, com estas fechadas pela direção de corrida para que o monolugar do dinamarquês fosse retirado em segurança. Assim, ambos os pilotos tiveram uma penalização de Stop & Go.

No final, Hamilton afirmou: “Não fiquei contente com a penalização, mas é o que é. Fui ter com os comissários para verificar e havia sinais que diziam que o pitlane estava fechado, mas eu não os vi. Culpa minha”.

“Parabéns ao Pierre, considerando que foi tirado da equipa de topo [Red Bull Racing], injustamente, na minha opinião. Tem sido bom para ele ganhar confiança e este é um fantástico resultado”.

“Dei tudo no fim, não gostei de estar ali a 26s do pelotão, mas foram bons os pontos no fim. Seguimos em frente”.