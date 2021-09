GP Itália F1, Lewis Hamilton: “ele hoje não quis ceder” | AutoSport

As primeiras declarações sobre o incidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, após a corrida, pertencem à Mercedes e provam que o episódio vai, novamente, alimentar uma discussão prolongada sobre o assunto.

Lewis Hamilton, que diz ter o pescoço dolorido, porque “levei uma pequena pancada na cabeça”, afirmou ao website da F1, que garantiu que deixava espaço para o carro do adversário.

“Estávamos mesmo à frente, tivemos uma paragem um pouco lenta, saímos, travando na curva 1 e eu assegurei-me que deixei a largura de um carro do lado de fora e estava à frente indo para a curva, e quando dei por mim, acho que o Max ultrapassou o segundo corretor ou algo do género – obviamente sabia que não ia conseguir fazer a curva – e foi direito a mim,” disse Hamilton. “Por isso, quando dei por mim, estava mesmo em cima de mim. Portanto, estou definitivamente infeliz e depois disto falaremos com os comissários, tenho a certeza”.

Para Hamilton, o incidente ocorreu da mesma forma do que um episódio anterior com os mesmos protagonistas, mas na entrada da segunda chicane. “Foi exatamente o mesmo cenário que aconteceu na curva 4, onde dei a volta pelo exterior, estava exatamente na mesma posição, mas cedi – e isso é correr. Ele hoje não quis ceder e sabia que quando entrasse na 2, o que ia acontecer. Sabia que ia passar por cima do corretor, mas mesmo assim fê-lo… Não sei o que dizer mais”, concluiu Hamilton.

A dupla foi convocada pelos comissários onde será dado o veredicto final sobre o incidente, mas a discussão continuará, certamente, nos próximos dias.