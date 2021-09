GP Itália F1, Lewis Hamilton: “deve ser uma vitória fácil para ele”

Lewis Hamilton parece já ter desistido da vitória, depois de ter perdido a oportunidade de chegar à pole position e ter somado pontos, preciosos na luta pela revalidação do título mundial. “Tudo começou com o mau arranque. Hoje perdemos muitos pontos. Também subestimamos os pneus macios e a forma como se comportariam. Agora tenho de descobrir como vou passar pelos McLarens amanhã. Vou tentar limitar os danos”, explicou Hamilton, após a Sprint. “Todos puderam ver a velocidade do Verstappen e do Red Bull. Não sei se ele foi mais rápido que o Valtteri, mas pelo menos é muito rápido e está a partir da pole position, por isso deve ser uma vitória fácil para ele. Entretanto, só tenho de tentar ultrapassar aqueles dois tipos que estão à minha frente”.

Será uma corrida difícil, isso não há dúvidas e se a vitória de Max Verstappen se concretizar, e ficou hoje provado que na F1 nada é garantido até à bandeira de xadrez, Hamilton será o maior derrotado deste fim de semana, por arrasto a Mercedes, enquanto que a Red Bull e Verstappen, numa pista que não os favorece, conforme palavras de Horner, saem de Itália como os melhores vencedores.