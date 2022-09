GP Itália F1: Lewis Hamilton deve partir do fim da grelha, 4º motor instalado | AutoSport

Lewis Hamilton deve arrancar da parte de trás da grelha do GP de Itália já que a Mercedes mudou o motor Mercedes do seu W13. Só falta mesmo a confirmação oficial da FIA, mas tendo em conta o número de elementos mudados, deverá mesmo partir do fim da grelha…

A Mercedes optou por instalar uma quarta unidade de potência no monolugar do inglês para a corrida de Monza, numa medida resultante ainda dos danos infligidos ao motor no incidente que Hamilton teve com Fernando Alonso em Les Combes, quando tentava ultrapassar o Alpine, deixou pouco espaço ao espanhol e o seu monolugar foi projetado no ar embatendo com força no chão.

O abandono deu-se poucos quilómetros depois. O motor foi foi enviado para a fábrica de Brixworth, onde se ‘fazem’ os motores dos Mercedes, para avaliação, e a decisão foi colocar uma unidade nova, que é a quarta do ano, o que significa penalização pois como se sabe os pilotos estão limitados a três unidades por época.

A opção por Monza é lógica pois se há pista que permite ultrapassar facilmente é esta…

A equipa está ainda a ver se aproveita algum componente, que pode ajudaria a limitar a quilometragem das restantes unidades de potência de Hamilton.