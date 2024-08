GP Itália F1, Lando Norris x Max Verstappen: a perseguição continua

Será que Lando Norris consegue reduzir a diferença novamente? O inglês chega a Itália depois de três recuperado por duas vezes em três corridas oito pontos a Max Verstappen, após aquela que foi a sua segunda vitória na carreira, e logo uma vitória dominante, semelhante a muitas que o piloto da Red Bull realizou nos últimos três anos.

A vitória de Norris em Zandvoort foi a maior margem de vitória da temporada até agora, e aumentou a crença de que o inglês ainda pode representar uma verdadeira ameaça para Max Verstappen no campeonato de pilotos desta temporada.

Continua a ser uma hipótese bem remota, com Norris a 70 pontos do líder do campeonato, mas a nove jornadas do fim a situação está tecnicamente nas suas próprias mãos, uma vez que a vitória com a volta mais rápida em todas as corridas anularia esse défice. Só por aqui se percebe que é quase impossível, mas muitas vezes na história do desporto o impossível ‘virou’ possível…

A McLaren está confiante no seu pacote de baixo downforce, no entanto, e tem como objetivo reduzir ainda mais a diferença para a Red Bull no campeonato de construtores. Aí sim, a equipa de Woking está perfeitamente bem lançada embora ainda atrás da Red Bull.

Uma vitória e um quarto lugar nos Países Baixos reduziram a diferença para 30 pontos, por isso, com um máximo de 44 disponíveis durante o fim de semana, poderiam teoricamente assumir a liderança em Monza. No entanto, a Red Bull e Max Verstappen são os campeões em título por uma razão e estarão ansiosos por travar qualquer ímpeto que a McLaren e Norris estejam a construir.