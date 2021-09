GP Itália F1, Lando Norris: “terei a minha oportunidade” | AutoSport

Hoje viveu-se (ainda se vive, com certeza) uma enorme felicidade na McLaren. Esperaram tanto tempo por uma vitória, que em vez de apenas conquistarem o primeiro lugar, conseguiram terminar com os dois carros nas duas primeiras posições.

Lando Norris tem sido o piloto mais na equipa, isso não há grandes dúvidas, mas quem venceu hoje foi Daniel Ricciardo. O jovem britânico, que tem trazido a equipa aos bons resultados, deixou claro que estava feliz pelo alcançado pela equipa, incluindo a vitória do colega. “Desde que me juntei à equipa que vínhamos a trabalhar para isto e conseguimos o 1-2, finalmente. Um bom passo em frente para nós. Estou contente pelo Daniel conseguir a vitória e eu o segundo lugar“.

Em resposta à questão de David Coulthard sobre as comunicações rádio durante a corrida, quando Norris disse à equipa que Ricciardo estava mais lento e que tinha de acelerar, Norris afirmou que queria ganhar, mas que o compromisso com a equipa é profundo e continua feliz assim, por ter terminado no segundo lugar. “Já estiveste na minha posição. Queremos ganhar, mas estou aqui num compromisso a longo prazo, pela equipa. Estou apenas feliz. Estou feliz por terminar em segundo e pelo Daniel em primeiro, terei a minha oportunidade no futuro”.