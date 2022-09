GP Itália F1, Lando Norris: “não estamos tão competitivos como na época passada” | AutoSport

A McLaren tenta discutir com a Alpine o quarto lugar da classificação do campeonato de construtores de Fórmula 1, mas têm faltado resultados consistentes à estrutura de Woking, estando a 24 pontos da equipa francesa. No ano passado, a McLaren lutou pelo terceiro lugar entre os construtores, tendo perdido esse lugar na segunda metade da época para a Ferrari, naquilo que os responsáveis da equipa acreditavam ser o caminho para regressarem aos lugares cimeiros da classificação. 2022 é, por isso, um passo atrás na direção desse objetivo.

Em Monza, no local onde no ano passado a equipa conseguiu a vitória na corrida de domingo e o segundo lugar conquistado por Lando Norris, o piloto britânico admitiu que “não somos tão competitivos em comparação com a época passada”. O piloto da McLaren salientou ainda que “todos os outros deram alguns bons passos em frente, tais como o Alpine. A competição é dura. Obviamente, a Ferrari também está muito à nossa frente, pelo que são mais dois carros que temos de ultrapassar se quisermos regressar ao pódio”.

A razão para estarem afastados dos pódios e pontuarem menos do que na época anterior, segundo Norris, é “porque o carro ao longo da época não tem sido tão bom”, tendo sido batido frequentemente pelo A522 da equipa francesa. “Os Alpine têm estado à nossa frente desde o primeiro dia da época. Talvez em três ou quatro corridas nesta época em que tenhamos sido um pouco mais rápidos do que eles”, afirmou o piloto.

Norris acredita que a Alpine está agora apenas a resolver alguns dos problemas que têm no carro e talvez até tenham desenvolvido ainda mais o carro, sendo muito difícil para a McLaren recuperar a posição na classificação.